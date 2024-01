2024-01-09 11:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق سەبارەت بە بودجەی تەرخانکراوی ساڵی 2024 رایگەیاند، بۆ ئەمساڵ یەک ترلیۆن دینارمان بۆ تەرخانکراوە و…

