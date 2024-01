2024-01-09 11:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی تیمی پارێزەرانی ئیدریس نانەوا رایگەیاند، ناوبراو لە زیندانی ئاسایشی هەولێر دەستگیرکراوە، تا ئێستا پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ نەکراوەتەوە…

The post چارەنووسی ئیدریس نانەوا ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.