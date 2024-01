2024-01-09 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نیشتمانیی کۆریای باشوور یاسایەکی مێژووی دەرکرد کە تێیدا خواردنی گۆشتی سەگی قەدەغەکرد لە کاتێکدا خواردنێکی باوی ئەو…

