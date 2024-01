2024-01-09 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیی هەرێم رایگەیاند، “لەمەودوا بە زمانی شیرینی کوردی رێنوێنی پێشکەشی حاجیان و عومرەکاران دەکرێت”.…

