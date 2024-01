2024-01-09 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە باشووری فلیپین، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 7.1 پلە بە پێوەری رێختەر روویدا. میدیاکانی وڵاتەکە بڵاویانکردەوە، بەرەبەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە،…

