2024-01-09 16:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیمانیۆل ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا، گابرێل ئاتالی وەک سەرۆک وەزیرانی نوێی وڵاتەکە دیاریکرد و بەهۆی کەمی تەمەنییەوە وەک .گەنجترین…

The post گابرێل ئاتال وەک سەرۆک وەزیرانی فەرەنسا دیاریکرا appeared first on Esta Media Network.