2024-01-09 16:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی عێراق رایگەیاند، بە پشتبەستن بە رێنماییەکانی سەرۆکی حکومەت، وەزیری تەندروستیی بڕیاری دوورخستنەوەی ژمارەیەک بەرپرسی لە بەشی…

The post تەندروستیی عێراق ژمارەیەک بەرپرسی بەهۆی رووداوەکەی دیوانیەوە لە کار دوورخستەوە appeared first on Esta Media Network.