2024-01-09 22:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە بارەگای مەكتەبی سیاسی لە هەولێر پێشوازیكرد لە وەفدێكی باڵای هێزەكانی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: دەمانەوێت لەسەر بنەمای هاوسەنگی و یەكسانی هێزێكی نیشتمانیی تۆكمە بونیادبنێین appeared first on Esta Media Network.