2024-01-09 22:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە نوێترین هەڵوێستدا ئەنجومەنی مامۆستایانی ناڕازی سەرەڕای جەختكردەوە لە بایكۆت دەڵێت، رێگای کردنەوەی دەرگای خوێندنگەکان فشار و هەڕەشە…

The post مامۆستایانی ناڕازی: رێگای کردنەوەی خوێندنگەکان فشار و هەڕەشە نییە appeared first on Esta Media Network.