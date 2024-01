2024-01-10 00:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، بڕیارە پرسی مووچەی فەرمانبەران و خەرجیی گواستنەوەی نەوت لە هەمواری یاسای بودجە چارەسەربكرێت…

