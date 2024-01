2024-01-10 00:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی توركیا دوای كوژرانی 12 سەربازی وڵاتەكەی لە هەرێمی كوردستان رایگەیاند، “هەماهەنگیی تەواومان لەگەڵ حكومەتی هەرێم هەیە…

