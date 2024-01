2024-01-10 09:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لوید ئۆستن وەزیری بەرگریی ئەمریکا تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بووە و نەشتەرگەری بۆ ئەنجامدراوە. وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن)بڵاویکردەوە، لوید…

