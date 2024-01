2024-01-10 11:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کەشناسیی سلێمانی رایگەیاند، ئەم هەفتەیە کەشوهەوا ناجێگیر دەبێت، بارانبارین بەردەوام دەبێت و لە ناوچە شاخاوییەکان بەفردەبارێت. ئاسۆ…

The post ئاسۆ کەمال: ئەم هەفتەیە کەشوهەوا ناجێگیر دەبێت appeared first on Esta Media Network.