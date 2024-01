2024-01-10 12:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەیسی قەرەبووكردنەوەی بەركەوتووانی چەكی كیمیایی لە هەڵەبجە قۆناغێكی نوێ دەبڕێت و كۆمەڵەی قوربانیان داوای بەڵگەنامە پێویستەكان لە بەركەوتوو…

