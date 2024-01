2024-01-10 14:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، بڕیارەكانیان لە چوارچێوەی راسپاردەكانی كۆنگرە و هەنگاوەكانیشیان لەپێناو كوردستان و خەڵكە خۆشەویستەكەیدایە. بافڵ جەلال تاڵەبانی،…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: هەموو هەنگاوێكمان لەپێناو كوردستان و خەڵكە خۆشەویستەكەیدایە appeared first on Esta Media Network.