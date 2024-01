2024-01-10 14:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند، دەیانەوێت هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە خێرایی لە عێراق بچنە دەرەوە، بەڵام…

The post سودانی: هیچ وادەیەک بۆ چوونە دەرەوەی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق دیارینەکراوە appeared first on Esta Media Network.