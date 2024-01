2024-01-10 15:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاندووە، لە هەناردەی نەوتی 2024دا پشکی هەرێمی کوردستان لەبەرچاو دەگیرێت و وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێمیش،…

