2024-01-10 15:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە بڵاویکردووەتەوە، لە ساڵی رابردوودا، جیهان 250 ملیار دۆلار زیانی دارایی بەرکەوتووە، ئەوەش بە…

The post رێکخراوی ئایندە: کارەساتە سروشتییەکان لە 2023دا 250 ملیار دۆلار زیانی بە جیهان گەیاندووە appeared first on Esta Media Network.