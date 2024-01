2024-01-10 15:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی كەوتنی بۆردیی ئۆتۆمبێلێك بەسەریاندا لە سلێمانی كرێكارێك گیانیلەدەستدا و یەكێكی دیكەش برینداربوو. چالاك رەئوف، سەرۆكی سەندیكاكانی كرێكاران…

The post لە رووداوێكی كاردا دوو كرێكار بوونە قوربانی appeared first on Esta Media Network.