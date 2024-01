2024-01-10 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم سەبارەت بە شایستە دواكەوتووەكانی مووچەی مووچەخۆرانیش رایدەگەیەنێت، “ئەنجومەنی وەزیران جەخت لە هەڵوێستی خۆی دەكات كە…

The post حكومەتی هەرێم لەبارەی مووچەوە داوایەك ئاراستەی حكومەتی عێراق دەكات appeared first on Esta Media Network.