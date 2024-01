2024-01-10 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق سێ کارمەندی بەڕێوەبەرایەتی خانوبەری رەسافەی دووەم لە بەغدادی لەکارلابرد و رەوانەی لێکۆڵینەوەیان دەکات بەهۆی سەرپێچیکردنی…

