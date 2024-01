2024-01-10 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری ئیدارەی راپەڕین، بڕی نۆ کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لە ئۆپەراسیۆنێکی هێزەکانی ئاسایش، دەستیبەسەرداگیرا. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایش- سلێمانی،…

