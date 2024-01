2024-01-10 19:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ساڵی رابردوودا لە گەرمیان 2 هەزار و 618 پرۆسەی هاوسەرگیری ئەنجامدراون، هەزار و 352 حاڵەتی جیابوونەوەش تۆمارکراون.…

