2024-01-10 21:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بۆ ئەمساڵ بڕیاریداوە ناسنامەی ڕۆژنامەنووسان بە شێوەی زیرەك(NFC) دروستبكرێت، بۆ ئەم مەبەستە داواكارە هەر رۆژنامەنووسێك…

The post بڕیارێكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.