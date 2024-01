2024-01-10 22:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا بە درۆن هێرشكرایە سەر فڕۆكەخانەی هەولێر و تائێستا زەرەر و زیانەكانی نەزاندراون. بەپێی زانیارییەكان، ئەمشەو…

