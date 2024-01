2024-01-11 09:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

‏‎شارەزایەكی بواری گواستنەوەی دەریایی دەڵێت، جموجوڵی كەشتیی كۆنتێنەرەكان لە دەریای سوور لە تشرینی دووەمی رابردووەوە بەڕێژەی نزیكەی 70%…

The post شارەزایەك: گواستنەوەی دەریایی لە دەریای سوور لە هەرەسهێناندایە appeared first on Esta Media Network.