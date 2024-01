2024-01-11 09:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی نەوت بەرزبوونەوە بەخۆیەوە بینی، لەدوای پەرەسەندنی گرژییەکان لە دەریای سوور و ناوچەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەیانی ئەمڕۆ، نرخی…

The post گرژییەکانی ناوچەکە جارێکی دیکە نرخی نەوتی بەرزکردەوە appeared first on Esta Media Network.