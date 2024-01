2024-01-11 12:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەیامێکدا کە بەبۆنەی دووەمین کۆنفرانسی رێکخستنەوە و داڕشتنەوەی سیاسەتی میدیایی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: میدیاکانمان پێویستیان بە بەخۆداچوونەوەی جددی و گۆڕانکاریی ریشەیی هەیە appeared first on Esta Media Network.