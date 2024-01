2024-01-11 12:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی ئامادەكاری بۆ بەشە خۆراكی تایبەت بە مانگی رەمەزان دەكات و دەڵێت، چوار ماددەی نوێی تیادەبێت. لوما…

The post بەشە خۆراكی مانگی رەمەزان چوار ماددەی نوێ لەخۆدەگرێت appeared first on Esta Media Network.