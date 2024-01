2024-01-11 14:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی دەڵێت، هەرزانكردنی نان بە بڕیاری سەرەوە نابێت، بە تێگەیشتن لە دۆخی گشتی و دیراسەكردن دەبێت و،…

The post هەڤاڵ ئەبوبەكر: هەرزانكردنی نان بە بڕیاری سەرەوە نابێت appeared first on Esta Media Network.