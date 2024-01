2024-01-11 14:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوا وێستگەیدا بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گەیشتە قاهیرە. ئەمڕۆ پێنج شەممە، ئەنتۆنی بلینکن، وەزیری دەرەوەی…

The post بلینکن گەیشتە قاهیرە appeared first on Esta Media Network.