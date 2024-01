2024-01-11 14:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی زاخۆ دەستگیرکردنی کەسێکی بە تۆمەتی مامەڵەکردن بە پارەی ساختەوە دەستگیرکرد و دەستیشی بەسەر بڕێک پارەی ساختەدا گرت.…

The post لە زاخۆ تۆمەتبارێک بە بڕێک پارەی ساختەوە دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.