2024-01-11 14:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاریدا رۆژی شەممە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵبژێردرێت. سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی نوێنەران…

The post رۆژی شەممە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵدەبژێردرێت appeared first on Esta Media Network.