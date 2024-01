2024-01-11 15:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق بڵاویکردەوە، گەشتیارێکیان لە فڕۆکەخانەی نەجەف دەستگیرکردووە، کە 50 کارتی بانکی پێبووە و ویستوویەتی لەگەڵ…

The post گەشتیارێکی عێراقی بە 50 کارتی بانکییەوە دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.