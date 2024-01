2024-01-11 18:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ دەریخستووە، پێدانی تابلێت بە منداڵان بۆ ماوەی یەک کاتژمێر لە رۆژێکدا دەبێتە هۆی تێکدانی توانای تێگەیشتنیان…

The post توێژینەوەیەک: پێدانی تابلێت بە منداڵان بۆ ماوەی کاتژمێرێک لە رۆژێکدا مەترسی گەورەی هەیە بۆیان appeared first on Esta Media Network.