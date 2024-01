2024-01-11 18:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەلەفزیۆنی رەسمی سعودیە رایگەیاند، وڵاتەکەیان لەگەڵ کەنەدا رێککەوتووە لەسەر ئاڵوگۆڕی وەفدە بازرگانییەکان دوای پێنج ساڵ لە راگرتنی کارەکانیان،…

