2024-01-11 20:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە دوكان هەورەبروسكە زیانی بە تاوەرێكی كارەبا گەیاند. لەو بارەیەوە سامان سابیر، بەڕێوەبەری…

The post لە دوكان هەورەبروسكە زیان بە تاوەرێكی كارەبا دەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.