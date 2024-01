2024-01-11 23:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كەشناسیی و بومەلەرزەزانیی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئەمشەو بارانبارین و بەفر لە ناوچە شاخاوییەكان بەردەوامدەبێت و لە سەنتەری شارەكانیش…

The post ئەمشەو بەفر و باران دەبارێت و سبەی تەم دروستدەبێت appeared first on Esta Media Network.