2024-01-12 09:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ئاسان نییە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق قەرزی دیكە بۆ مووچەی…

