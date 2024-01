2024-01-12 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، رێككەوتنی سیاسی لە هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت هەیە كە یاسای نەوت…

The post كێشەیەكی نێوان هەرێم و بەغداد چارەسەردەكرێت appeared first on Esta Media Network.