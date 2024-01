2024-01-12 17:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی سندوقی دراوی نێودەوڵەتی ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر پێدانی 700 ملیۆن دۆلار بە پاکستان لە چوارچێوەی بەرنامەیەک بۆ پاڵپشتیکردنی…

The post سندوقی دراوی نێودەوڵەتی 700 ملیۆن دۆلار دەداتە پاکستان appeared first on Esta Media Network.