2024-01-13 12:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەپۆلێکی سەرما و بەفربارینی چڕ ئەمریکای گرتەوە، بەهۆیەوە زیاتر لە 250 هەزار کەسی لە دوو ویلایەتی ئەمریکا بێ…

The post شەپۆلێکی سەرما 250 هەزار کەسی لە ئەمریکا بێ کارەبا کرد appeared first on Esta Media Network.