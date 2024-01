2024-01-13 12:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێژەی باران بارین لە سلێمانی لە ساڵی رابردوو نزیکدەبێتەوە، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا بڕی 15.2 ملیم باران…

The post رێژەی بارانی ئەمساڵی سلێمانی لە ساڵی رابردوو نزیکدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.