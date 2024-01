2024-01-13 12:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێوڕەسمی گەڕاندنەوەی روفاتی 172 ئەنفالكراو لە بەغدادەوە بۆ هەرێمی كوردستان ئەنجامدەدرێت. رێوڕەسمەكە بە سەرپەرشتی و ئامادەبوونی شاناز ئیبراهیم…

