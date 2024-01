2024-01-13 14:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری کەرکوک ئۆتۆمبێلێک وەرگەڕا، بەهۆیەوە دوو هاوسەر گیانیان لەدەستدا و سێ منداڵیشیان برینداربوون. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

