2024-01-13 14:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ بانکی ناوەندیی عێراق خستنەڕووی دۆلاری نابێت، بەڵام بازاڕەکانی دراو لە شاری سلێمانی کراوەن، 100 دۆلار بەرامبەر بە…

The post نرخی دۆلار لەبازاڕەکانی هەرێم بەجێگیری ماوەتەوە appeared first on Esta Media Network.