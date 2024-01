2024-01-13 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی پێشووی نیوزلەندا كە خاوەن پاڵپشتییەكی جەماوەریی گەورەیە لە وڵاتەكەیدا هاوسەرگیری لەگەڵ هاوبەشەكەیدا كرد. جاسیندا ئەردیرن، سەرۆك…

