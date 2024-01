2024-01-13 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێكرد و 5 كاندید كێبڕكێ لەسەر پۆستی سەرۆكی…

