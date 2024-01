2024-01-13 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا رایدەگەیەنێت، لەگەڵ حكومەتی عێراق گفتوگۆ دەكەین بۆ چارەسەركردنی كێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم و دەشڵێت،…

The post نوری مالیكی هەڵوێستی خۆی لەبارەی كێشەی مووچە لە هەرێم راگەیاند appeared first on Esta Media Network.