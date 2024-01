2024-01-13 21:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی ھەولێر دەستگیركردنی كەسێكی بە تۆمەتی كوشتنی پارێزەرێك لە قەزای حلەی سنووری پارێزگای بابل راگەیاند كە دەسترێژی…

